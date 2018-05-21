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Дві рушниці, штик-ножі, порох та понад сотні набоїв вилучили поліцейські у жителів Житомирщини за вихідні

Дві рушниці, штик-ножі, порох та понад сотні набоїв вилучили поліцейські у жителів Житомирщини за вихідні На території області тривають спеціальні заходи із попередження та припинення фактів нелегального обігу зброї та боєприпасів. У ході поверхневого огляду або санкціонованих обшуків минулих вихідних поліцейські виявили до десятка випадків кримінальних порушень.

19 травня у будинку 56-річного жителя Житомирського району поліцейські знайшли та вилучили незареєстровану гладкоствольну рушницю, пристрій для споряджання набоїв, два ударно-спускових механізми до військових гвинтівок, майже два десятка штик-ножів різних зразків та набої.

Незареєстровану рушницю з набоями виявили і в жителя с. Верхівні Ружинського району. 44-річний власник пояснити походження зброї відмовився.

Порох та патрони вилучили поліцейські цього ж дня у смт. Першотравенську Баранівського району. Місцевий 36-річний чоловік ніс із собою у пакеті цілий набір гільз та патронів різного калібру – загалом понад півтори сотні – та близько 50 гр сірого порошку, схожого до пороху.

Зафіксовані правопорушення, передбачені ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ, і в Андрушівському та Бердичівському районах області.

Нині за всіма фактами розпочаті кримінальні провадження. Вилучене направлено на експертне дослідження, за результатами якого й вирішуватиметься питання щодо притягнення осіб до відповідальності. За чинним законодавством подібні дії караються позбавленням волі терміном від 3 до 7 років.
Дві рушниці, штик-ножі, порох та понад сотні набоїв вилучили поліцейські у жителів Житомирщини за вихідні
Дві рушниці, штик-ножі, порох та понад сотні набоїв вилучили поліцейські у жителів Житомирщини за вихідні
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