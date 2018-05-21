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На Житомирщині поліція викрила секретаря суду у розголошенні даних досудового розслідування

На Житомирщині поліція викрила секретаря суду у розголошенні даних досудового розслідуванняВідомості про проведення у рамках кримінального провадження низки обшуків у жителів одного з районів в один день стали відомі усім фігурантам і селянам. Заплановані слідчі дії поліція провести не змогла. Однак за короткий час з’ясувалося, що до розголошення таємних даних причетна службовець суду. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування.

14 травня слідчі одного із територіальних відділень поліції у рамках кримінального провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів жителями району звернулися до місцевого суду для отримання ухвал на проведення обшуків за кількома адресами у селі.

– Буквально наступного дня про наміри поліції провести слідчі дії вже знали і фігуранти кримінального провадження, і їх сусіди. Тож такі обставини, звісно, унеможливили обшуки, - розповів заступник начальника ГУНП Житомирщини Артем Лисогор.

Опитавши селян, поліцейські таки вийшли на джерело витоку інформації. Виявилося, службовими відомостями зі своїми родичами після роботи поділилася 49-річна секретар місцевого суду. Жінка свою вину визнала.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.387 (Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) ККУ.

За чинним законодавством розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування особою, попередженою в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані, карається штрафом або виправними роботами строком до 2 років.
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