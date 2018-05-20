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Націоналісти встановили пам'ятник невідомим воїнам УПА під Новоград-Волинським

Націоналісти встановили пам'ятник невідомим воїнам УПА під Новоград-Волинським18 травня, в рамках проекту «Пам’ять Нації» відбулось встановлення та відкриття пам’ятного хреста у селі Кам’янка Житомирської області. Аби увіковічнити пам’ять учасників боротьби за незалежну Україну в 20 столітті, воїнів УПА, які загинули на території району, Новоград-Волинська Ініціативна група Національного Корпусу та осередок Братства ОУН-УПА провели величезний об’єм роботи з архівними документами, опитували місцеве населення, яке було свідками тих подій або чули розповіді своїх старших родичів. Сьогодні ж Національний Корпус спільно з Братством встановили пам’ятний хрест, на відкритті були присутні місцеві жителі та представники сільської ради.

Згідно архівних даних та свідчень тогочасних мешканців села, які збереглися у пам’яті нащадків, в 1943 році біля села Жолобне, Ярунського району (нині Новоград-Волинського) відбувся бій підрозділу Української Повстанської Армії з (ймовірно) німецькими анти партизанськими підрозділами, під час якого загинуло 9 повстанців. Історики стверджують, що достеменно невідомо був це напад більшовиків чи німців, адже група була одягнена в цивільний одяг. Бій тривав близько години. Так як «гордієнківці» (під керівництвом Гордія Вротновського) не очікували атаки, були розташовані у чистому полі і з тилу ворогу підійшла підмога, повстанці зазнали втрат як убитими, так і пораненими.

До сьогодні на місці поховання воїнів УПА не було жодного пам’ятного знаку чи бодай могили. Радянська влада та її наступники робили все можливе, аби стерти та знищити будь-яку пам’ять про мужніх воїнів за Українську Державність. Однак, націоналісти крок за крок відновлюватимуть пам’ять про героїчне минуле українців, аби підростаючі покоління зростали з правильними героями. Пам’ятаймо!

Націоналісти встановили пам'ятник невідомим воїнам УПА під Новоград-Волинським
Націоналісти встановили пам'ятник невідомим воїнам УПА під Новоград-Волинським
Націоналісти встановили пам'ятник невідомим воїнам УПА під Новоград-Волинським
Націоналісти встановили пам'ятник невідомим воїнам УПА під Новоград-Волинським
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