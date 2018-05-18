На Житомирщині засуджено матір за бездоглядність, що призвела до загибелі 8-річного сина

Прокуратурою Житомирщини забезпечено підтримання обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно матері, яка залишила без догляду трьох малолітніх дітей, унаслідок чого одна дитина загинула під час пожежі.
Установлено, що 47-річна жителька с. Болячів Брусилівського району, у серпні 2016 року, залишивши вдома без догляду дітей 5, 8 та 12 років, разом із своїм співмешканцем пішла до знайомих святкувати день народження.
Не дочекавшись матір, яка так захопилася святкуванням із вживанням алкогольних напоїв, що була відсутня майже 7 годин, зголоднілі діти, у пошуках їжі, взялися розігрівати страву на електричній плиті.
Однак несправний електроприлад призвів до замикання електропроводки та виникнення у будинку пожежі. Унаслідок таких трагічних подій 8-річний хлопчик помер від токсичного диму, його двоє сестричок потрапили до лікарні, одна з них - з опіками.
Сім’я, у якій сталася трагедія унаслідок бездоглядності матері, ще з 2008 року перебувала на обліку як така, що знаходиться у складних життєвих обставинах. Крім цього, протягом 2014-2015 років соціальні служби неодноразово вилучали дітей та поміщали до дитячих реабілітаційних закладів.
Вироком Брусилівського районного суду жінку визнано винною у вчиненні злочину за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) КК України та засуджено до 3-х років обмеження волі.
Ухвалою апеляційного суду Житомирської області від 10.05.2018 скаргу обвинуваченої щодо пом’якшення покарання та призначення умовного терміну - відхилено, а вирок суду першої інстанції залишено без змін.