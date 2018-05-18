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Як житомирянам отримати посвідчення водія вперше: алгоритм, підказки, терміни

Як житомирянам отримати посвідчення водія вперше: алгоритм, підказки, терміниУ часи, коли автомобіль з категорії «розкіш» перейшов у категорію «предмет необхідності», актуальність посвідчення водія зростає з кожним днем. На щастя, нині процедура отримання водійського стала не лише прозорою, а й максимально доступною та відкритою.
Поступово історії про куплене/подароване/виміняне посвідчення водія відходять у минуле й перетворюються на фольклор, адже після реформи сервісних центрів МВС процедура надання державних послуг з року в рік стає все більш наближеною та зручною для громадян.

Зокрема, низка новинок запроваджена у сфері отримання посвідчення водія. Так, для того, аби водії-початківці знали, з чого починати шлях до мети й не потрапили до рук аферистів, готових «посприяти» у цій процедурі, Головний сервісний центр МВС розробив онлайн-інструкцію «Як отримати посвідчення водія вперше». Саме цю новинку співробітники регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області презентували 15 травня студентам Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу та майбутнім водіям, які нині навчаються в автошколі «Меблевик» у Житомирі.

Алгоритм дій при отриманні посвідчення водія

1. Знайти автошколу
Необхідно обрати акредитований навчальний заклад і звернути увагу на кількість пропонованих теоретичних та практичних занять; повний перелік шкіл є на http://hsc.gov.ua/prava/.
2. Пройти навчання в автошколі
Для подачі документів знадобиться паспорт, ідентифікаційний код, медична довідка (форма 083/о), фото 3,5х4,5 см.
3. Іспити в автошколі
Скласти внутрішні іспити в автошколі та отримати свідоцтво про закінчення навчального закладу.
4. Звернутися до сервісного центру МВС
Завдяки принципу екстериторіальності кожен громадянин може отримати послуги у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації. Для отримання водійського посвідчення з собою потрібно мати свідоцтво про закінчення автошколи, паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку (форма 083/о).
5. Скласти іспит в сервісному центрі МВС
Іспит передбачає теоретичну та практичну частини. Варто відзначити, що скласти теоретичну частину можна як українською, так і англійською мовами.
6. Отримати посвідчення водія
Вперше посвідчення водія видається на 2 роки. Документ отримується у сервісному центрі МВС. Вартість: 26 грн – складання іспитів, 201 грн – бланкова продукція (плюс банківські послуги).

«Лайфхаки» для отримання посвідчення водія від сервісних центрів МВС

Окрім покрокового алгоритму, як пройти шлях від пішохода до вправного водія, в інструкції можна знайти посилання на оновлені тестові питання з ПДР, безкоштовний онлайн-тренажер, що імітує реальний теоретичний іспит (20 питань на знання ПДД за 20 хвилин), а також карти маршрутів практичних іспитів для перевірки навичок керування. Крім цього, на Інтренет-сторінці можна знайти чек-лист, де перераховані всі типові помилки та шкала оцінювання. Чек-лист гарантує прозорість і зрозумілість системи оцінювання навичок керування кандидата у водії.

Перше посвідчення водія – лише на 2 роки

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабміну в листопаді минулого року, вперше посвідчення водія видається на 2 роки з обмеженням перевищувати швидкість 70 км/год.

Якщо водій-новачок від’їздить 2 роки, скоївши за цей час не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – посвідчення обміняють на постійне (на 30 років).

Якщо ж за цей час буде скоєно три і більше правопорушень – посвідчення обміняють, але лише після повторного проходження навчання в автошколі й складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Нове посвідчення діятиме знову два роки.
Як житомирянам отримати посвідчення водія вперше: алгоритм, підказки, терміни
Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається.

Ознайомитися з онлайн-інструкцією «Як отримати посвідчення водія вперше» можна за посиланням: http://hsc.gov.ua/prava/ або зісканувавши qr-код смартфоном.

Регіональний сервісний центр МВС
в Житомирській області
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