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День Європи-2018 у Житомирі. План заходів

День Європи-2018 у Житомирі. План заходівНайдовшим у Житомирі фестивалем відзначить творча молодь День Європи 20 травня у найбільшій концертній залі міста – літньому театрі "Ракушка" та прилеглій до нього території міського парку культури. Адже там вдруге проходитиме вже традиційний Український молодіжний фестиваль сучасних субкультур " STREET ART FEST – 2018", організований за сприяння управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управління у справах сім'ї, молоді та спорту та управління культури Житомирської міськради, громадських організацій та активістів. Житомир зустрічатиме багато гостей, столичних професійних членів журі, лунатиме сучасна європейська та українська музика.

День Європи. План заходів на 20 травня 2018 р.

Парк культури м. Житомир. Літній театр "Ракушка".

11.00 – Урочисте відкриття ІІ Українського фестивалю молодіжних суб-культур "STREET ART FEST – 2018".
11.00 – Одиночні змагання з сучасних танцювальних напрямків.
– Пізнавальні акції, патріотичний флеш-моб, молодіжний дискусійний клуб.
13.30 – Конкурс сучасного сольного номеру.
15.30 – Конкурс тематичних молодіжних композицій.
– Майстер-класи від столичних суддів, інтерактивні ігри та руханки.
16.30 – Шоу вуличного стилю.
– Шоу змішаних стилів.
– Арт-майданчик "Європейські відеопривітання".
18.00 – Заключний гала-концерт переможців та гостей ІІ Українського фестивалю молодіжних суб-культур "STREET ART FEST – 2018".
21.00 – Урочисте закриття фестивалю.

Починаючи з 11-ї ранку і до пізнього вечора комфортабельну концертну залу літнього театру "Ракушка" заповнить енергетика сучасного мистецтва. Перша частина заходу буде присвячена одиночним змаганням з найрізноманітніших танцювальних напрямків. Потім відбудеться конкурс сучасного сольного номеру.

По обіді одна з найцікавіших розділів фестивалю "STREET ART FEST – 2018" –проведення конкурсу тематичних молодіжних композицій, які порушують певні проблеми молодіжного середовища та пропонують шлях їх вирішення.

Одна з головних частин фестивалю – Шоу вуличного стилю та Шоу змішаних стилів, де будуть представлені нові композиції у певних стилях молодіжних субкультур.

А з 18.00 розпочнеться великий заключний Гала-концерт фестивалю "STREET ART FEST – 2018", у якому візьмуть участь переможці фестивалю, а також численні гості нашого міста, звучатимуть давно улюблені українські пісні та нові європейські хіти, танцювальні команди представлять безліч нових композицій у різних напрямках.

Отож, запрошуємо юнаків та дівчат, їх друзів та батьків, а також усіх, хто почуває себе молодим душею, 20 травня з 11 до 21 години у концертну залу літнього театру "Ракушка" міського парку культури, щоб разом відзначити надзвичайно важливу для кожного з нас подію – День Європи!
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