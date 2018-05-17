У Житомирі поліцейські відзначили День вишиванки патріотичним флешмобом

17 травня початок робочого дня для правоохоронців Житомирщини розпочався із вшанування вишиванки як українського оберегу та символу нації. Тематичні флешмоби відбулися біля адміністративного приміщення ГУНП Житомирщини та у кожному його територіальному підрозділі.
Вже уранці цього дня біля адміністративного приміщення Головного управління Нацполіції в Житомирській області його керівництво та працівники структурних підрозділів розпочали робочий день із флешмобу до Дня української вишиванки. До святкового заходу приєдналися і керівники територіальних відділів та відділень поліції, які 17 травня прибули до обласного центру на відомчу нараду.
– Вишиванка – це особлива святиня нашого народу, український оберіг. А ми, поліцейські, невідривні від нашого суспільства, цінуємо і бережемо його звичаї, солідарні з культурними традиціями. Тож уже вдруге проводимо такий захід – патріотичний флешмоб – до якого закликаємо усіх житомирян, - прокоментував т.в.о. начальника ГУНП Житомирщини Сергій Крупєй.
Подібні заходи із вшанування української вишиванки пройшли у всіх територіальних відділах і відділеннях ГУНП Житомирщини.
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