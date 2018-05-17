У Житомирі поліцейські вилучили з автомобіля гранату

На Житомирщині триває операція «Зброя та вибухівка». Упродовж двох останніх днів поліцейські виявили та вилучили у жителів області мисливську рушницю, обріз, понад сотні набоїв, порох та гранати.
16 травня у ході проведення розшуково-оперативних заходів працівники кримінальної поліції спільно зі спецпризначенцями КОРДу зупинили на вулиці обласного центру «Mercedes-Benz» під керуванням 29-річного жителя м. Бердичева.
Під час огляду салону транспортного засобу серед речей, що належать пасажиру, 40-річному бердичівлянину, поліцейські виявили корпус гранати Ф-1 та запал до неї.
Виявлений боєприпас було вилучено та направлено на експертне дослідження, а його власника затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Триває перевірка щодо причетності затриманого до інших протиправних діянь.
Законодавством за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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