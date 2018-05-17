На сході загинув 20-річний морпіх із Житомира Дмитро Рудь

До Житомира знову прйишла трагічна звістка: 16 травня о 16.20 год. в районі проведення операції об’єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка Донецької області під час ворожого обстрілу позицій Збройних Сил України загинув житомирянин Рудь Дмитро Олексійович, 1998 року народження.
Дмитро пішов боронити Україну у липні 2016 року, на посаді старшого стрільця-санітара проходив військову службу у складі 503-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади Морської піхоти ЗСУ України.
Дмитро був сиротою, його вихованням займалися бабуся Людмила Володимирівна та дідусь Дмитро Олексійович.
Про дату, час та місце поховання буде повідомлено додатково, повідомляє 1.zt.ua
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.