СБУ затримала керівника виправної колонії та його заступника на хабарі у три тисячі доларів США

Співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України викрили на хабарі начальника та заступника однієї з установ виконання покарань Рівненської області.
Правоохоронці встановили, що підполковник та капітан внутрішньої служби вимагали від близького родича засудженого три тисячі доларів США. За цю суму зловмисники обіцяли сприяння у позитивному вирішенні питання щодо умовно-дострокового звільнення ув’язненого. Оперативники спецслужби задокументували отримання посадовцями вісімнадцяти тисяч гривень – першої частини неправомірної вигоди.
Співробітники СБУ затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після перерахування на банківську картку одного з них другої частини хабара у розмірі двадцяти семи тисяч гривень.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Операція з викриття протиправних дій посадовців проводилась спільно зі слідчими Управління СБУ в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
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