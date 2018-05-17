На ділянці капремонту на шляху Р-49 Васьковичі-Шепетівка влаштовують нижній шар асфальтобетону

Роботи з капітального ремонту шляху Р-49 на ділянках: км 77+500 – 81+400 та км 81+400 – 85+200, що пролягає через села Радичі та Вересівка Ємільчинського району активно просуваються далі.
Днями тут відбулась виробнича нарада заступників начальника Служби автодоріг Сергія Заїки та Андрія Цепелєва із представниками генерального підрядника та субпідрядником з капремонту мостів.
На даний час на ділянці капремонту влаштовується нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші.
Крім того, активно розпочаті роботи по капітальному ремонту мостів.
Нагадуємо, що минулого року на двох ділянках шляху Р-49 Васьковичі-Шепетівка було влаштовано нижній шар з асфальтобетону на 3-х з половиною кілометрах дорожнього полотна. Загальна ж протяжність запланованого капітального ремонту 7,7 км. Згідно з результатами торгів, роботи виконує підрядна організація ПП «Автомагістраль».
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