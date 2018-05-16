У Житомирі СБУ затримала на хабарі патрульного поліції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі інспектора патрульної поліції Управління Нацполіції у Житомирській області.
Правоохоронці встановили, що лейтенант поліції вимагав від місцевого жителя чотири тисячі гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за водіння у стані алкогольного сп’яніння. Для отримання неправомірної вигоди зловмисник як посередника залучив знайомого.
Співробітники СБУ затримали поліцейського на одній із вулиць обласного центру після перерахування на картковий рахунок посередника другої частини хабара у розмірі три тисячі шістсот гривень.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.