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У Житомирі СБУ затримала на хабарі патрульного поліції

У Житомирі СБУ затримала на хабарі патрульного поліціїСпівробітники Служби безпеки України викрили на хабарі інспектора патрульної поліції Управління Нацполіції у Житомирській області.

Правоохоронці встановили, що лейтенант поліції вимагав від місцевого жителя чотири тисячі гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за водіння у стані алкогольного сп’яніння. Для отримання неправомірної вигоди зловмисник як посередника залучив знайомого.

Співробітники СБУ затримали поліцейського на одній із вулиць обласного центру після перерахування на картковий рахунок посередника другої частини хабара у розмірі три тисячі шістсот гривень.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

У Житомирі СБУ затримала на хабарі патрульного поліції
У Житомирі СБУ затримала на хабарі патрульного поліції
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