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У Баранівському районі у ДТП загинув велосипедист

У Баранівському районі у ДТП загинув велосипедистДорожньо-транспортна пригода сталась 12 травня близько 3.30 у м. Баранівці.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Opel Omega», 24-річний житель Новоград-Волинського району, вчинив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.

У результаті ДТП велосипедист, 45-річний місцевий житель, загинув на місці події. Пасажирка автомобіля, 19-річна жителька Баранівського району, звернулась до місцевої лікарні із забоями грудної клітини та ноги.

За результатами медичного освідування водій іномарки перебував у нетверезому стані.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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