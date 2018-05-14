У Баранівському районі у ДТП загинув велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 травня близько 3.30 у м. Баранівці.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Opel Omega», 24-річний житель Новоград-Волинського району, вчинив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.
У результаті ДТП велосипедист, 45-річний місцевий житель, загинув на місці події. Пасажирка автомобіля, 19-річна жителька Баранівського району, звернулась до місцевої лікарні із забоями грудної клітини та ноги.
За результатами медичного освідування водій іномарки перебував у нетверезому стані.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Відділ комунікації поліції Житомирської області