У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО полковнику СБУ Юрію Возному

На фасаді Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи №16 урочисто відкрили меморіальну дошку її випускнику – полковнику СБУ Юрію Возному.
У червні 2017 року офіцер української спецслужби загинув внаслідок теракту під час виконання службових обов’язків у Донецькій області.
У лінійці-реквіємі із вшанування пам’яті загиблого Героя взяли участь співробітники СБУ, представники органів обласної та місцевої влади, бойові побратими і адміністрація навчального закладу, де навчався майбутній контррозвідник української спецслужби. Серед почесних гостей були найрідніші люди Юрія – його батьки, дружина і діти.
Після покладання квітів до меморіальної дошки, присутні у хвилині мовчання схилили голови перед світлою пам’яттю загиблого співробітника СБУ, а також інших захисників, що віддали своє життя за нашу свободу та незалежності.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.