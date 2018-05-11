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У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО полковнику СБУ Юрію Возному

У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО полковнику СБУ Юрію ВозномуНа фасаді Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи №16 урочисто відкрили меморіальну дошку її випускнику – полковнику СБУ Юрію Возному.

У червні 2017 року офіцер української спецслужби загинув внаслідок теракту під час виконання службових обов’язків у Донецькій області.

У лінійці-реквіємі із вшанування пам’яті загиблого Героя взяли участь співробітники СБУ, представники органів обласної та місцевої влади, бойові побратими і адміністрація навчального закладу, де навчався майбутній контррозвідник української спецслужби. Серед почесних гостей були найрідніші люди Юрія – його батьки, дружина і діти.

Після покладання квітів до меморіальної дошки, присутні у хвилині мовчання схилили голови перед світлою пам’яттю загиблого співробітника СБУ, а також інших захисників, що віддали своє життя за нашу свободу та незалежності.

У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО полковнику СБУ Юрію Возному
У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО полковнику СБУ Юрію Возному
У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО полковнику СБУ Юрію Возному
У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО полковнику СБУ Юрію Возному
У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО полковнику СБУ Юрію Возному
У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО полковнику СБУ Юрію Возному
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