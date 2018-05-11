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На Житомирщині поліцейські затримали нападника, який 4 роки жив під чужим ім’ям

На Житомирщині поліцейські затримали нападника, який 4 роки жив під чужим ім’ям10 травня оперативники кримінальної поліції ГУНП затримали підозрюваного у вчиненні нападу на магазин у Хорошівському районі. У ході встановлення його особи з’ясувалося, що 48-річний чоловік розшукувався за незаконне заволодіння автомобілем та ще один розбій, учинений у Брусилівському районі наприкінці 2015. Увесь цей час він проживав під вигаданим ім’ям у Малинському районі.

4 травня, після 18.00, до продовольчого магазину у с. Поромівці, зайшов незнайомець з пістолетом, і погрожуючи продавчині, забрав з каси виручку - близько 5 тисяч гривень. Схвильована жінка розповіла згодом поліцейським, що чоловік сів до темного автомобіля та поїхав геть.

Під час першочергових заходів було встановлено, що нападник пересувався на «Опель Омега» темно-синього кольору. Також під час опису його зовнішності очевидці вказували на наявність бороди як особливої прикмети незнайомця.

- Відразу після надходження повідомлення про подію на території області було введено спеціальні заходи під умовною назвою «Перехват», оскільки підозрюваний пересувався на автомобілі та міг бути озброєний, - розповів заступник начальника ГУНП – начальник кримінальної поліції Сергій Крупєй. – Проте результат принесли наші наступні кроки по відпрацюванню зібраної на місці події інформації.

Відтак 10 травня у с. Чоповичі Малинського району поліцейські затримали підозрюваного, який, щоправда, значно змінив до цього моменту свою зовнішність – позбувся примітної бороди та підстриг волосся.

Під час з’ясування особи затриманого було встановлено, що близько 4 років, які він проживав у селі, він користувався чужими анкетними даними. Офіційно ніде не працював, а час від часу, за словами дружини, їздив на заробітки.

З 2016 року чоловік розшукувався Брусилівським відділенням поліції за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом та розбійного нападу на керманича авто. Наприкінці грудня 2015 року затриманий разом з напарником відібрали «Daewoo Lanos» у киянина, який згодився їх підвезти із столиці до с. Високого Брусилівського району. Саме там чоловіки спочатку заманили водія до будинку, а потім, побивши до втрати свідомості, забрали його речі, гроші, телефон та автомобіль.

Нині затриманому за сукупністю скоєних злочинів (ч.2 та ч.3 ст. 187, ч. 289 ККУ) може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також проводиться перевірка можливості його причетності до інших кримінальних правопорушень.
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