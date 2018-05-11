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На Житомирщині викрили командира відділення пожежної частини, який збував канабіс

На Житомирщині викрили командира відділення пожежної частини, який збував канабісПрокуратура області та органи правопорядку Житомирщини продовжують спільно викривати факти кримінальних правопорушень, вчинених у регіоні.

У четвер, 10 травня 2018 року, під процесуальним керівництвом прокуратури області, за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, працівниками Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, спільно з працівниками СКП Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції та Головного управління Нацполіції в області, затримано командира відділення пожежної частини за місцем проживання, відразу після збуту ним наркотичної сировини.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 307 КК України встановлено, що командир відділення державної пожежної районної частини Управління ДСНС України в області, житель Андрушівського району, налагодив збут наркотичної речовини.

Оперативними працівниками здійснено контрольну закупку речовини, яка, за висновком експерта, є канабісом. Наркотичну сировину та грошові кошти – 400 грн вилучено.

Крім цього, під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання збувача наркосировини, із залученням службового собаки, виявлено та вилучено майже 5 кг сухої подрібненої речовини, 15 літрів насіння канабісу, понад 60 рослин канабісу, а також банківські картки, службове посвідчення, грошові кошти на суму 3 тис грн, бойові припаси до гладкоствольної зброї.

Наразі особу затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування проводить слідче відділення Головного управління Нацполіції в області, за оперативного супроводження Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
На Житомирщині викрили командира відділення пожежної частини, який збував канабіс
На Житомирщині викрили командира відділення пожежної частини, який збував канабіс
На Житомирщині викрили командира відділення пожежної частини, який збував канабіс
На Житомирщині викрили командира відділення пожежної частини, який збував канабіс
На Житомирщині викрили командира відділення пожежної частини, який збував канабіс
На Житомирщині викрили командира відділення пожежної частини, який збував канабіс
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