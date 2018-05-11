На Житомирщині викрили командира відділення пожежної частини, який збував канабіс

Прокуратура області та органи правопорядку Житомирщини продовжують спільно викривати факти кримінальних правопорушень, вчинених у регіоні.
У четвер, 10 травня 2018 року, під процесуальним керівництвом прокуратури області, за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, працівниками Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, спільно з працівниками СКП Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції та Головного управління Нацполіції в області, затримано командира відділення пожежної частини за місцем проживання, відразу після збуту ним наркотичної сировини.
Під час досудового слідства у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 307 КК України встановлено, що командир відділення державної пожежної районної частини Управління ДСНС України в області, житель Андрушівського району, налагодив збут наркотичної речовини.
Оперативними працівниками здійснено контрольну закупку речовини, яка, за висновком експерта, є канабісом. Наркотичну сировину та грошові кошти – 400 грн вилучено.
Крім цього, під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання збувача наркосировини, із залученням службового собаки, виявлено та вилучено майже 5 кг сухої подрібненої речовини, 15 літрів насіння канабісу, понад 60 рослин канабісу, а також банківські картки, службове посвідчення, грошові кошти на суму 3 тис грн, бойові припаси до гладкоствольної зброї.
Наразі особу затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Досудове розслідування проводить слідче відділення Головного управління Нацполіції в області, за оперативного супроводження Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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