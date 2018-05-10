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У Житомирі поліцейські затримали професійних шахраїв зі сходу країни

8 травня працівники кримінальної поліції спільно зі спецпідрозділом Управління превентивної діяльності ГУНП затримали двох чоловіків за підозрою у причетності до шахрайства типу «ваш син у поліції». Попередньо уже встановлено близько півтора десятка злочинів, учинених цією групою. Поліцейські просять громадян повідомляти про раніше незареєстровані випадки шахрайств такого характеру.
У Житомирі поліцейські затримали професійних шахраїв зі сходу країни
У Житомирі поліцейські затримали професійних шахраїв зі сходу країни
У Житомирі поліцейські затримали професійних шахраїв зі сходу країни

На домашній телефон 74-річної жительки обласного центру незнайомець подзвонив 8 травня близько 3.00. Схвильована пізнім спілкуванням жінка не відразу й зрозуміла, про що розмова. Однак незнайомець наполегливо переконував, що її сина затримано поліцією за вчинення серйозного правопорушення, втім уникнути в’язниці все ж можна, сплативши просто зараз відкупне.

Жінка віддала усе, що було в оселі, чоловікові, який за півгодини під’їхав до її будинку. Майже увесь цей час телефонний співрозмовник тримав пенсіонерку на зв’язку, аби не дати оговтатись від такої «новини» та перевірити інформацію.

- До цієї групи шахраїв входило кілька осіб, двох з них, які безпосередньо їздили містом за вказаними адресами та забирали гроші, й було затримано 8 травня після вчинення чергового злочину, - повідомив заступник начальника ГУНП – начальник кримінальної поліції Сергій Крупєй.

Один з чоловіків – 35-річний житель м. Луганська, інший – 34-річний житель м. Дніпра, обидва раніше уже притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Під час першочергових дій за місцем їх тимчасового проживання в обласному центрі проведено обшук та вилучено низку речових доказів протиправної діяльності, у тому числі розписки-зобов’язання потерпілих жителів обласного центру, мобільні телефони, гроші та інше.

- У більшості випадків шахрайств йдеться про досить значні суми, наприклад, 15 тисяч доларів США або 200 тисяч гривень, які люди, переважно літнього віку, повіривши телефонному співрозмовнику, добровільно віддавали лиходіям, - продовжує Сергій Крупєй.

Нині встановлено причетність чоловіків щонайменше до півтора десятка ошуканств, учинених за схемою «ваш син у поліції» або «ваш син скоїв ДТП».
Подальша перевірка у рамках розпочатого за ст. 190 (Шахрайство) ККУ триває.
Вирішується питання про обрання затриманим відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу мір запобіжного заходу.

Чоловікам може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення до 8 років.

Водночас поліцейські радять громадянам у разі отримання подібних дзвінків відразу телефонувати за номером «102», щоб перевірити інформацію та повідомити про шахрайство. Погоджуючись на «вирішення питань», ви самі вчиняєте протиправне діяння. Будьте обачними.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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