Поліція встановила водія, який автівкою травмував велосипедиста у Житомирському районі та втік з місця пригоди

Дорожньо-транспортна пригода мала місце тиждень тому поблизу с. Березівки Житомирського району. Травмованого велосипедиста забрала «швидка», натомість винуватець ДТП з місця події втік. Встановити автомобіль та розшукати керманича поліцейським допомогли записи камер відеоспостереження та відео реєстраторів випадкових свідків пригоди. Досудове розслідування триває.
Увечері 30 квітня до Житомирського відділення поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу с. Березівки, в якій постраждав велосипедист.
На 155 км автодороги Київ – Чоп, де сталася ДТП, прибула слідчо-оперативна група. На місці пригоди працювали також патрульні поліцейські та медики, які й госпіталізували потерпілого внаслідок удару невідомої автівки велосипедиста, 57-річного житомирянина.
За першочерговими відомостями, отриманими зі слів очевидців ДТП, велосипедист рухався узбіччям автодороги у напрямку м. Новограда-Волинського, коли його збив автомобіль «Форд» темного кольору, що їхав у попутному напрямку. Водій-винуватець місце пригоди залишив.
Під час огляду навколишньої території та безпосередньо місця вчинення дорожньо-транспортної пригоди було вилучено уламки та фрагменти автівки, а також низку інших речових доказів. На розшук підозрілого автомобіля з характерними для ДТП механічними пошкодженнями було зорієнтовано зовнішні наряди поліції ГУНП та Управління патрульної поліції регіону.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
– Серед іншого, нами була проведена кропітка робота з вивчення та узагальнення записів камер відеоспостереження, встановлених на окремих ділянках автодороги Київ – Чоп. Окрім того, відгукнулися випадкові свідки ДТП, на чиїх відеореєстраторах був зафіксований момент вчинення невідомим автомобілем порушення, внаслідок якого постраждала людина. Усі ці відомості в комплексі дозволили нам встановити особу керманича-втікача, - розповів начальник Житомирського відділення поліції Сергій Крошко.
Розшукуваним виявився 58-річний власник автомобіля «Форд Сієра», житель Пулинського району. Запрошення прибути до відділення поліції разом з автівкою чоловік не проігнорував і визнав свою причетність до нещодавнього ДТП. За словами винуватця, він погано почувався того вечора, а тому, збивши людину, добряче злякався й поїхав геть.
За чинним законодавством за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, передбачено покарання від штрафу і аж до обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керування транспортними засобами на той же строк.
Окрім того, чоловіку може загрожувати покарання і за залишення постраждалого у ДТП велосипедиста у небезпеці відповідно до статті 135 Кримінального кодексу України.
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