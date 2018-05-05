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Рятувальні підрозділи Житомирської області отримали нову пожежну техніку

Рятувальні підрозділи Житомирської області отримали нову пожежну техніку
5 травня керівництво Управління ДСНС України у Житомирській області вручили шести підрозділам ДСНС області нову пожежну та аварійно-рятувальну техніку, отриману напередодні від ДСНС України.

- За дорученням голови ДСНС України ми передаємо сьогодні до підрозділів області 5 нових пожежних автоцистерн вітчизняного виробництва на базі КрАЗу, та 1 спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль на базі VOLKSWAGEN Caddy, отриманий в рамках співпраці ДСНС України з Німеччиною, - зазначив на урочистостях перший заступник керівника рятувальної служби області Василь Кучин. - Вже наступного тижня вони будуть на озброєнні у містах Житомир, Радомишль, Овруч, Коростень та селищах Ємільчине і Ружин.

Керівники підрозділів отримали цього дня сертифікати на техніку, ключі від автомобілів та ознайомилися із їхніми технічними характеристиками та оснащенням.

За словам заступника начальника Управління з питань реагування на надзвичайні ситуації Олега Держанівського, це дійсно сучасні потужні новітні автомобілі, які вкрай необхідні для підрозділів. Адже парк пожежної техніки застарілий, на озброєнні є ЗІЛи, які використовуються 25-30 і більше років. Сучаснішу техніку отримали вже в минулому році – це автомобілі КАМАЗ і МАЗ. Пожежні ж автоцистерни, які вручили сьогодні, більш потужніші, перевозять більше вогнегасних засобів – це 4 тонни води і 400 літрів піноутворювача. Оснащені засобами для індивідуального захисту особового складу, освітлення місця події, мають підвищену прохідність, наприклад, по ґрунтових сільських дорогах.

Спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу на базі VOLKSWAGEN Caddy дісталася аварійно-рятувальній частині Житомира, яка залучається до ліквідації наслідків ДТП. Автомобіль оснащений спеціальним гідравлічним та пожежно-рятувальним обладнанням, що відповідає європейським стандартам. Також його можна використовувати для сповіщення населення про надзвичайну ситуацію, організацію радіозв’язку, гасіння пожежі на місці ДТП, освітлення та надання домедичної допомоги постраждалим.

У травні фахівці частини проходитимуть спеціальні навчання на базі Управління ДСНС України у Рівненській області щодо роботи із зазначеним обладнанням.
Рятувальні підрозділи Житомирської області отримали нову пожежну техніку
Рятувальні підрозділи Житомирської області отримали нову пожежну техніку
Рятувальні підрозділи Житомирської області отримали нову пожежну техніку
Рятувальні підрозділи Житомирської області отримали нову пожежну техніку

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