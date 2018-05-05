Рятувальні підрозділи Житомирської області отримали нову пожежну техніку

5 травня керівництво Управління ДСНС України у Житомирській області вручили шести підрозділам ДСНС області нову пожежну та аварійно-рятувальну техніку, отриману напередодні від ДСНС України.
- За дорученням голови ДСНС України ми передаємо сьогодні до підрозділів області 5 нових пожежних автоцистерн вітчизняного виробництва на базі КрАЗу, та 1 спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль на базі VOLKSWAGEN Caddy, отриманий в рамках співпраці ДСНС України з Німеччиною, - зазначив на урочистостях перший заступник керівника рятувальної служби області Василь Кучин. - Вже наступного тижня вони будуть на озброєнні у містах Житомир, Радомишль, Овруч, Коростень та селищах Ємільчине і Ружин.
Керівники підрозділів отримали цього дня сертифікати на техніку, ключі від автомобілів та ознайомилися із їхніми технічними характеристиками та оснащенням.
За словам заступника начальника Управління з питань реагування на надзвичайні ситуації Олега Держанівського, це дійсно сучасні потужні новітні автомобілі, які вкрай необхідні для підрозділів. Адже парк пожежної техніки застарілий, на озброєнні є ЗІЛи, які використовуються 25-30 і більше років. Сучаснішу техніку отримали вже в минулому році – це автомобілі КАМАЗ і МАЗ. Пожежні ж автоцистерни, які вручили сьогодні, більш потужніші, перевозять більше вогнегасних засобів – це 4 тонни води і 400 літрів піноутворювача. Оснащені засобами для індивідуального захисту особового складу, освітлення місця події, мають підвищену прохідність, наприклад, по ґрунтових сільських дорогах.
Спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу на базі VOLKSWAGEN Caddy дісталася аварійно-рятувальній частині Житомира, яка залучається до ліквідації наслідків ДТП. Автомобіль оснащений спеціальним гідравлічним та пожежно-рятувальним обладнанням, що відповідає європейським стандартам. Також його можна використовувати для сповіщення населення про надзвичайну ситуацію, організацію радіозв’язку, гасіння пожежі на місці ДТП, освітлення та надання домедичної допомоги постраждалим.
У травні фахівці частини проходитимуть спеціальні навчання на базі Управління ДСНС України у Рівненській області щодо роботи із зазначеним обладнанням.www.0412.ua