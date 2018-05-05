На Житомирщині СБУ затримала на хабарі посадовця поліції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника одного з міських відділів Національної поліції Житомирської області.
Правоохоронці встановили, що підполковник поліції запровадив схему одержання неправомірної вигоди від місцевих перевізників за нестворення штучних перешкод при транспортуванні лісоматеріалів через територію району. Сума щомісячної «данини» становила дванадцять тисяч гривень з перевізника.
Співробітники СБ України затримали зловмисника на одній з вулиць райцентру після отримання дев’яти тисяч гривень – другої частини хабара. Перед цим оперативники спецслужби задокументували факт отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі три тисячі гривень.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки поліції.
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