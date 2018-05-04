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За один день на Житомирщині в сервісних центрах МВС виявили два проблемні авто

За один день на Житомирщині в сервісних центрах МВС виявили два проблемні автоОдразу двом мешканцям Житомирської області – жителям Радомишля та Житомира – не пощастило 3 травня. У одного авто виявилося у розшуку, у іншого – з перевареним номером кузова.

Мета сервісних центрів МВС – швидко та якісно надати клієнтам послуги. А для того, щоб після візиту до держустанови людина була певна, що документи оформлені правильно, і транспортний засіб – у порядку, адміністратори сервісних центрів разом зі співробітниками Експертної служби перевіряють матеріали по всім базам. Проте, на жаль, іноді саме під час таких перевірок виявляться, що здійснити перереєстрацію неможливо через проблеми з транспортними засобами.

З такою проблемою у четвер, 3 травня зіткнулися одразу двоє мешканців області.

У Житомирі до територіального сервісного центру МВС № 1841 звернувся чоловік з наміром перереєструвати автомобіль марки Daewoo Lanos. Однак під час експертного огляду було встановлено, що номер кузова вварено кустарним способом.

Халепа іншого характеру трапилася з мешканцем Радомишля у сервісному центрі МВС № 1845, де той хотів по дорученню перереєструвати ВАЗ 21154, власником якого є киянин. Отримавши відповідь на запит від колег зі столиці адміністратори ТСЦ виявили, що вказаний транспортний засіб знаходиться в розшуку по ДТП.

Про обидва випадки співробітники сервісних центрів МВС негайно повідомили правоохоронцям, матеріали справи зареєстровано в журналах єдиного обліку.

Регіональний сервісний центр МВС
в Житомирській області
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