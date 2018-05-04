У Бердичеві люди навколішки прощалися із загиблим бійцем 95-ї бригади Олександром Микитюком

4 травня бердичівляни навколішки прощалися із загиблим в зоні АТО бійцем 95-ї бригади Олександром Микитюком.
Героя привезли до Бердичева близько 11-ї години. Після прощання у райцентрі Героя мали відвезти у місто Хмільник Вінницької області, а потім у рідне село, де й поховають.
Варто зазначити, що на Великдень хлопцю виповнилося лише 19 років, на військову службу Олександр Микитюк був призваний за контрактом за рік до смерті – 27 квітня 2017 року.
Як повідомляв Житомир.info, 30 квітня 2018 року від кулі снайпера загинув 19-річний боєць 95-ї десантно-штурмової бригади Олександр Микитюк з с. Білий рукав-Сьомаки Хмільникського району, Вінницької області. Хлопець отримав смертельне поранення – куля влучила в голову.
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