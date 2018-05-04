За вбивство, вчинене з ревнощів, житомирянина засуджено до позбавлення волі терміном на 11 років

Житомирська місцева прокуратура забезпечила у суді публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом вбивства житомирянином 33-річного чоловіка, за ч. 1 ст. 115 КК України.
На підставі беззаперечних доказів, зібраних досудовим слідством під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, у суді сторона обвинувачення вину зловмисника у скоєнні вбивства довела повністю та наполягла на призначенні відповідного покарання.
Вироком Корольовського районного суду м. Житомира чоловіка визнано винним у скоєнні злочину та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 11 років.
Йдеться про те, що 42-річний житомирянин, батько трьох дітей, випадково дізнавшись про спілкування у соцмережах своєї дружини з іншим чоловіком, приревнував її до незнайомця. А щоб з’ясувати стосунки, призначив йому зустріч у центрі Житомира, на вул. Михайлівській, (неподалік від установи, де працював) відразу по закінченню робочого дня.
Відтак, той березневий день 2016 року для 33-річного житомирянина став роковим. Ревнивий чоловік, який прийшов на зустріч із ножем, накинувся на суперника, завдавши йому численних проникаючих колото-різаних поранень, від яких потерпілий помер.
Прес-служба прокуратури Житомирської області