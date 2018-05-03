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Гундич провів кадрові зміни у керівництві ОДА

Гундич провів кадрові зміни у керівництві ОДАУ Житомирській ОДА відбулися кадрові зміни – керівником апарату став Олексій Шатило, а заступником голови ОДА – Олексій Ясюнецький.

Розпорядження про зміни у керівному складі облдержадміністрації підписав Ігор Гундич, про що повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

«Відтепер у керівника облдержадміністрації Ігоря Гундича 2 заступники – Ярослав Лагута та Олексій Ясюнецький, а також керівник апарату ОДА Олексій Шатило», — йдеться у повідомленні.

Олексій Ясюнецький раніше перебував на посаді заступника голови – керівника апарату ОДА. До того він був першим заступником мера Житомира

До призначення керівником апарату ОДА Олексій Шатило з 2015 року був з директором департаменту агропромислового розвитку та економічної політики (раніше – департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА).

Працювати на нових посадах Ясюнецький та Шатило розпочали від сьогодні.

ztnews.com.ua
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