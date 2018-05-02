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Поліція розслідує спричинення тяжких травм житомирянину під час хмільного конфлікту

24-річний травмований спочатку пояснив тяжкі ушкодження хребта, з якими був госпіталізований до лікарні, банальним падінням. Однак поліцейські, перевіряючи відомості, з’ясували, що чоловіка побив його недавній співчаркувальник. Винуватця затримано. Розпочато кримінальне провадження.

Про госпіталізацію жителя обласного центру із тяжкими травмами хребта до Житомирського відділення поліції уночі 1 травня повідомили медики. Пацієнт перебував напідпитку та пояснив, що невдало впав.

У ході проведених поліцейськими першочергових перевірок з’ясувалися дещо інші обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень. Так було встановлено, що минулий день травмований провів у с. Зарічанах, чаркуючи із приятелем. Врешті уже вночі між нетверезими чоловіками виник раптовий конфлікт, у результаті якого опонент, вочевидь, спробував довести свою правоту силою.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Уже увечері 1 травня оперативники кримінальної поліції розшукали 20-річного винуватця. Його було затримано у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За чинним законодавством молодикові може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення.
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