Як учаснику АТО отримати путівку на санаторно-курортне лікування

У 2018 році учасники АТО також мають можливість самостійно обрати заклад санаторно-курортного лікування залежно від власних вподобань та пріоритетів.ЯК ОТРИМАТИ ПУТІВКУ
Для одержання путівки особа повинна перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.
Щоб стати на облік необхідно подати до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою №070/о, копію посвідчення УБД або інваліда війни, копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.ЯК ОБРАТИ САНАТОРІЙ
Учасники АТО отримали право вибирати заклад санаторно-курортного лікування самостійно.
Якщо обраний заклад відповідає вимогам, встановленим постановою та готовий прийняти учасника АТО, то між органом соціального захисту населення, особою та санаторно-курортним закладом укладається тристоронній договір про отримання путівки та надання лікування.
Основною законною підставою для відмови може бути відсутність у закладі санаторно-курортного лікування належних умов відповідно до діагнозу особи. В такому випадку орган соцзахисту має запропонувати інший санаторій.ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ В САНАТОРІЇ
Термін перебування в санаторії складає 18-21 день.
У путівку має бути включене проживання, триразове харчування, лікувально-діагностичні процедури. Перелік послуг може різнитися залежно від санаторію.
За бажанням особи, їй можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів.
Після закінчення санаторно-курортного лікування, при виписці з санаторію потрібно не забути отримати талон від путівки. Цей документ передається до органу соціального захисту населення і є підтвердженням отримання послуг, що є необхідним для проведення розрахунку з санаторієм.
Оскільки оплата путівки проводиться лише після того, як особа пройшла повний курс лікування, є можливість відмовитися від лікування в разі надання неякісних послуг та обрати собі інший санаторій. Таке нововведення однозначно є стимулом для санаторних закладів для покращення умов та надання послуг належної якості.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (0412) 24-08-46.oda