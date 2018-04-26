Адвокат в Житомире обманул свою клиентку и оформил её квартиру на себя

38-летний житель Житомира, адвокат, незаконно завладел квартирой своей клиентки путем подделки документов. Предварительно также требовал 11 000 грн за якобы оформление искового заявления. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирщины.
Работники Следственного управления и прокуратуры разоблачили мошенническую схему завладения квартирой жительницы Житомира. Установлено, что организатором преступления стал 38-летний адвокат потерпевшей. Мужчине уже объявили о подозрении в мошенничестве, ему грозит наказание до 12 лет заключения.
Как оказалось, сама потерпевшая, в силу жизненных обстоятельств, задолжала своей знакомой значительную сумму средств. Та же обратилась к адвокату для оформления соответствующего гражданского иска в суд с целью возврата долга. Мужчина, воспользовавшись правовой неосведомленностью обеих женщин, разработал и воплотил в жизнь схему обмана.
Потерпевшей он предложил помощь в получении кредита от банка для погашения задолженности перед знакомой. А с другой женщины, в свою очередь, вытребовал почти 11 000 гривен за подготовку искового заявления, которое так и не было представлено на рассмотрения суда.
Потерпевшая, полностью доверившись адвокату, сначала передала ему оригиналы документов на собственную квартиру (якобы для получения кредита в банке под залог жилья), а потом еще и подписала чистые листы бумаги. Таким образом, адвокат без ведома владелицы и через подставных лиц, оформил сначала доверенность, на право распоряжаться квартирой, а потом и заключил договор её купли-продажи.
То есть квартира была продана третьим лицам даже без участия фактической хозяйки.
Обманутая женщина обратилась в полицию. Правоохранители, выясняя все обстоятельства происшествия, разоблачили схему уголовного преступления. В конце апреля 2018 прокурором Житомирской области 38-летнему адвокату объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, определено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.zhzh.info