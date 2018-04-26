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Український письменник Василь Шкляр зустрівся із житомирськими студентами

Український письменник Василь Шкляр зустрівся із житомирськими студентамиУкраїнський письменник Василь Шкляр, зустрівся із студентами історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Василь Шкляр розповів про історію написання своїх творів та про людей, які стали прототипами його літературних героїв.

Письменник презентував студентам свій новий роман:

«Я презентуватиму новий свій роман який вже охрестили «бандерівським», називається «Троща» і ще я в Житомирі з ним не був, хоча вже майже всю Україну об’їздив».

Студенти історичного факультету кажуть, що на зустріч із письменником йти не примушували. Кожен сам вирішував, потрібно йому це, чи ні:

«Люди, які творять, вони надихають. Це цікаво. Якщо в нас є вільний час і ми можемо йти, то ми йдемо», - каже студент Олександр Грищенко.

«Перший твір – це «Троща» і в ньому подані такі мотиви як те, які ми зараз вже повинні вирішувати. Сьогодні особливо під час україно-російської війни і якщо ми їх зрозуміємо, особливо коли там подано героїв УПА, то ми зрозуміємо помилки наші, які ми вже повинні виправити сьогодні».

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