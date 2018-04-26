Де у Житомирі сьогодні не буде води

Протягом доби – 26 квітня – аварійними службами комунального підприємства «Житомирводоканал» проводитимуться роботи з ліквідації аварій на водогінних мережах та усунення заторів на каналізаційних мережах. Роботи будуть проводитися за адресами:
- вул. Лермонтовська, 4 - порив в/мережі d-100;
- вул. І. Гонти, 66 (Королівська Бочка) дюкер - порив в/мережі d-600;
- вул. Ціолковського, 14 - порив у ВК;
- вул. Космонавтів, 36 - заміна вузла;
- вул. Огієнка, 4 - порив в/мережі d-100;
- пров. Метеорологічний, 44/1 - порив в/мережі d-100;
- проспект Миру, 22 - порив в/мережі d-200;
- вул. Свободи, 32-34 - порив у ВК;
- вул. Героїв Пожежних, 23 - ремонт ВРК;
- вул. Млинова, 32 - ремонт ВРК;
- вул. Гончарна, 14а - врізка;
- вул. Г. Крут, 5 - врізка.news.dks.com.ua