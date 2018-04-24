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Сергей Сухомлин: Появилась надежда, что люди получат квартиры, которые они ждали больше 11 лет

Сергей Сухомлин: Появилась надежда, что люди получат квартиры, которые они ждали больше 11 летОб этом сообщает Житомирский городской глава Сергей Сухомлин.

"В 2007 году фирма «Олвита-буд» остановила строительство многоэтажки на микрорайоне «Гормолзавод».

87 семей инвесторов, которые тогда вложили деньги в проект, за это время прошли все круги ада.

Люди обращались в прокуратуру, СБУ, суды и практически потеряли надежду получить свой уголок.

За полтора года нам удалось достичь компромисса – собрать всех вместе, провести техническую экспертизу, юридически оформить все документы и земельный участок и найти компанию, которая закончит объект.

Новый застройщик уже начал работы и планирует сдать первые две секции до конца года", - написав Сергей Сухомлин.

news.dks.com.ua
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