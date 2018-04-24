Сергей Сухомлин: Появилась надежда, что люди получат квартиры, которые они ждали больше 11 лет

Об этом сообщает Житомирский городской глава Сергей Сухомлин.
"В 2007 году фирма «Олвита-буд» остановила строительство многоэтажки на микрорайоне «Гормолзавод».
87 семей инвесторов, которые тогда вложили деньги в проект, за это время прошли все круги ада.
Люди обращались в прокуратуру, СБУ, суды и практически потеряли надежду получить свой уголок.
За полтора года нам удалось достичь компромисса – собрать всех вместе, провести техническую экспертизу, юридически оформить все документы и земельный участок и найти компанию, которая закончит объект.
Новый застройщик уже начал работы и планирует сдать первые две секции до конца года", - написав Сергей Сухомлин.news.dks.com.ua