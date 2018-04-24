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Наступної середи до Житомира завітає письменник Василь Шкляр

Наступної середи до Житомира завітає письменник Василь ШклярЗустріч із "батьком українського бестселера" проходитиме в стінах Житомирського держуніверситету імені Івана Франка. 25 квітня в рамках проведення тижня історичного факультету там запланована лекція-бесіда, під час якої Василь Шкляр презентує новий роман "Троща" та поспілкується з усіма охочими.

Місце зустрічі – 107 аудиторія навчального корпусу №4. Початок – о 12.00. Аби спілкування проходило в комфортних умовах, організатори просять заповнити онлайн-форму, що дасть можливість розрахувати кількість місць: https://docs.google.com/forms/d/1MYAPD7cxE0ckenm0b46D2l0SJGmI-d9skOhYnMiiDfU/edit

Для довідки: Василь Шкляр – український письменник, громадський та політичний діяч. Один із найвідоміших і найбільш читаних сучасних українських письменників. Лауреат Шевченківської премії.

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