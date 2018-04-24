Наступної середи до Житомира завітає письменник Василь Шкляр

Зустріч із "батьком українського бестселера" проходитиме в стінах Житомирського держуніверситету імені Івана Франка. 25 квітня в рамках проведення тижня історичного факультету там запланована лекція-бесіда, під час якої Василь Шкляр презентує новий роман "Троща" та поспілкується з усіма охочими.
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