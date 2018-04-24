18-річні житомиряни, які побили водія тролейбуса, вже неодноразово потрапляли в поле зору поліції

Молоді люди, які напередодні, 23 квітня, побили водія житомирського тролейбуса, перебували в стані алкогольного сп’яніння. Про це журналістам розповіли в головному управлінні Національної поліції у Житомирській області.
За словами речниці ГУНП Алли Ващенко, група з трьох юнаків та двох дівчат переходила дорогу, порушуючи правила дорожнього руху. На зауваження від водія тролейбуса вони відреагували тим, що розпочали бійку прямісінько на зупинці по вулиці Київській біля школи №17.
«Близько 19-ї години 23 квітня на одній з вулиць обласного центру стався інцидент: група молоді переходила дорогу у невстановленому місці. Їм зауваження зробив водій тролейбуса, оскільки він зупинився на зупинці громадського транспорту. Молодь відреагувала неадекватно, агресивно, накинулась на водія, і чоловік отримав тілесні ушкодження. Попередньо медики діагностували у нього забої, струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і під питанням перелом двох ребер. На даний час за цим фактом розпочато кримінальне провадження, встановлено, що серед цієї групи молоді було троє хлопців та двоє дівчат. Хлопці 1999 року народження, тобто, їм всім по 18 років. Вони жителі обласного центру. Серед них є такі, що вже неодноразово потрапляли в поле зору поліції. Зокрема, адміністративна відповідальність була за зберігання наркотиків, були також шахрайські дії, крадіжки, відносно одного батьки навіть писали заяву про обкрадання дачного будинку», - розповідає речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
У поліції також підтвердили, що сутичка стала масовою, коли за водія спробували заступитись випадкові перехожі та пасажири громадського транспорту.
«Звісно, що люди намагались втрутитись в цю ситуацію, заступитись за водія і відповідно штовханина, сутичка переросла в більше, ніж сутичка між водієм та кількома людьми. Але кожна із цих сторін може звернутись до поліції з відповідною заявою про визнання потерпілими їх у цих чи інших діях. На даний час за цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «Хуліганство», - сказала Алла Ващенко.
Речниця головного управління Нацполіції також розповіла, що поліцейські вилучили в одного з хуліганів холодну зброю, яку він під час конфлікту погрожував застосувати.
«Під час роботи слідчо-оперативної групи на місці було вилучено ніж. І, за словами очевидців, які перебували на місці події, встановлено особу в якої саме і був цей ніж. На нього чітко вказали люди, які стали очевидцями цієї події. За інформацією, яку надали очевидці, він погрожував, розмахував, тобто, чинив явно суспільно-небезпечні дії, які загрожували безпеці людей», - каже поліцейська.
Наразі молодим людям не оголошено про підозру і, після допиту у міськвідділі поліції, їх відпустили.
«Вони були доставлені до відділу поліції. По статті 208 вони не затримувались. Опитали, встановили місце проживання, встановили особи, встановили всі необхідні обставини пов’язані з цією подією і більше їх не затримували», - розповіла Алла Ващенко.
Якщо ж провину молодиків доведуть, то за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України їм загрожує відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або 4-річне ув’язнення.
Нагадаємо, на зупинці біля житомирської школи компанія підлітків побила водія тролейбуса і людей, які його захищали.Житомир.info