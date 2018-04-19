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На Житомирщині поліція та селяни врятували покинутого у замкненій квартирі дворічного хлопчика

На Житомирщині поліція та селяни врятували покинутого у замкненій квартирі дворічного хлопчика 18 квітня у Чуднівському районі поліцейські разом з небайдужими людьми врятували від холоду і голоду дворічну дитину, покинуту матір’ю у замкненій оселі. Хлопчик добу провів на самоті, поки його плач не почули сусіди та не покликали на допомогу. Дитина нині у лікарні. Горе-матір у рамках розпочатого кримінального провадження шукають правоохоронці.

Про те, що у замкненій квартирі тривалий час плаче дитина, до поліції повідомили жителі с. Вакуленчука Чуднівського району. На місце події для перевірки негайно прибув інспектор ювенальної превенції, представники соціальної служби, а згодом слідчо-оперативна група та медики.

– За цією адресою проживає 39-річна мати та її 2-річний син. Жінка ніде не працює, зловживає алкоголем, а її спосіб життя, м’яко кажучи, не сприяє здоровому розвитку і вихованню дітей. Раніше жінка вже була позбавлена батьківських прав на трьох дітей, старшому з яких 13, а меншому – 7 років. Поліція неодноразово притягувала горе-матір до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання і найменшого сина. Соціальні служби піднімали питання про позбавлення батьківських прав і на нього, однак жінка слізно переконувала, що будь-що виправить ситуацію і візьметься за розум, - розповів начальник Чуднівського відділення поліції Анатолій Корнієць.

Зі слів сусідів стало зрозуміло, що хлопчик у будинку один: люди бачили матір напередодні, коли та кудись виїжджала із села на автомобілі таксі. Відтак, аби врятувати маленьку дитину із домашнього полону, поліцейські заручилися підтримкою селян. Разом вони розшукали родича горе-матері і за його допомогою через вікно дістали маленького бранця.

– Голодна, замурзана, заплакана, напівроздягнена дитина провела добу на самоті у замкненому, занедбаному, холодному будинку. Дякуючи небайдужості селян, хлопчика вдалося врятувати. Нині ним опікуються медики. Його стан задовільний. Що ж стосується матері, то вона досі не об’явилася. Місцезнаходження жінки ми встановлюємо, - прокоментував заступник начальника ГУНП Житомирщини Артем Лисогор.

19 квітня на терміновому засіданні Чуднівського міськвиконкому було прийнято рішення про вилучення дитини із неблагополучної сім’ї.

Окрім того, відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.135 (Залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України. Горе-матері,окрім позбавлення батьківських прав, загрожує ще й обмеження або позбавлення волі строком до 2 років.

На Житомирщині поліція та селяни врятували покинутого у замкненій квартирі дворічного хлопчика
На Житомирщині поліція та селяни врятували покинутого у замкненій квартирі дворічного хлопчика
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