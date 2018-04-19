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На Коростенщині поліція затримала старателів-нелегалів

На Коростенщині поліція затримала старателів-нелегалів18 квітня трьох підпільних копачів бурштину правоохоронці затримали у Коростенському районі. Усі вони місцеві жителі, а один з них раніше судимий за аналогічне правопорушення. Знаряддя незаконної діяльності вилучено. Розпочато відповідне кримінальне провадження.

У полі між селами Гулянкою та Новою Ушицею близько півдня поліцейські помітили групу чоловіків, які організували нелегальну копальню.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що викритими старателями є жителі Коростенщини віком від 38 до 28 років.

З місця події правоохоронці вилучили мотопомпу кустарного виробництва, 2 пожежних рукави, водозабірний шланг, лопати, сачки та інше старательське приладдя. Затримані та усе обладнання були доставлені до Коростенського відділу поліції для подальшого з’ясування усіх обставин.

Як було встановлено, один із доставлених, 32-річний чоловік, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічне правопорушення і судом для нього визначено покарання у вигляді штрафних санкцій.

Нині за фактом порушення правил охорони або використання надр (ч.2 ст.240 ККУ) розпочато кримінальні провадження ККУ. У відповідності до санкції зазначеної статті, порушникам загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі строком до 3 років.
На Коростенщині поліція затримала старателів-нелегалів
На Коростенщині поліція затримала старателів-нелегалів
На Коростенщині поліція затримала старателів-нелегалів
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