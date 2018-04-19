ОДА не буде платити кошти за неякісний ямковий ремонт доріг

Житомирська облдержадміністрація як замовник робіт з експлуатаційного утримання місцевих доріг не буде платити кошти за неякісні ямкові ремонти.
На цьому наголосив сьогодні, 18 квітня, начальник управління дорожнього будівництва та інфраструктури ОДА Роман Крисюк, який за дорученням голови ОДА Ігоря Гундича інспектує ямковий ремонт на дорогах області.
«Ми виїхали подивитися, як на сьогодні облавтодор виконує договірні зобов’язання щодо експлуатаційного утримання місцевих доріг. Були на ділянці дороги на під’їзді до Коростишева, де відбувається ямковий ремонт. Та якість, методи і підходи, які використовуються, не задовольняють нас як замовників. Не впевнений, що після того, як фахівці продефектують цю ділянку, управління заплатить кошти облавтодору», – наголосив Роман Крисюк.
Він додав, що за два тижні представники управління знову виїдуть на цю ділянку, щоб подивитися, чи будуть ямки "запломбовані", чи ремонту просто не стане.
За словами радника голови ОДА Валерія Повара, працівники, які виконують роботи, не мають ні необхідного обладнання для якісного виконання робіт, ні попереджувальних знаків, щоб дотримуватися техніки безпеки. Відбувається ремонт невеликих ям, але технологічно застосовується асфальтобетон, де фракція щебеню завелика.
Нагадаємо, Ігор Гундич дав доручення перевірити, як проводять ямковий ремонт на дорогах області.
Якщо жителі області спостерігають порушення технологій і бачать, що ремонт проводиться неякісно – можна звертатись на «гарячу лінію» голови ОДА за тел. (0412) 42-02-02.