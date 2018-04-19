Сквер на Лятошинського відновлять за бюджетні кошти

Сквер на розі вулиць Небесної сотні та Лятошинського відновлять за бюджетні кошти без залучення приватних інвесторів.
Про це міський голова Сергій Сухомлин повідомив під час брифінгу 18 квітня.
«Вивчивши питання і переговоривши з депутатами Верховної Ради України, ми знайшли кошти на реконструкцію скверу без залучення приватного інвестора. Це буде сучасний сквер, гарно освітлений, озеленений, з дитячими майданчиками, зручними лавками та новим покриттям. Словом, комфортний громадський простір для житомирян», – зазначив міський голова.
Народний депутат України Вадим Кривенко погодився направити кошти з держбюджету на проект з реконструкції цього скверу.
«На сесії, яка відбулася 12 квітня, ми заклали 5,5 млн грн в програму, враховуючи 5 млн субвенції та 10% співфінансування з міського бюджету. Ми вже зустрічалися з проектантами і вносимо зміни в проект. Будемо робити сквер без залучення приватних інвесторів за рахунок коштів міського та державного бюджетів», – підсумував міський голова.