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Біля одного з будинків у Житомирі комунальник сміттєвим баком зачепив жінку, вона отримала перелом

Біля одного з будинків у Житомирі комунальник сміттєвим баком зачепив жінку, вона отримала переломУ Житомирі 22 березня біля будинку по вулиці Тутковського,4 комунальник сміттєвим баком зачепив жінку. Потерпілу госпіталізували до травмпункту ЦМЛ №1.

Про це Житомир.info розповів син потерпілої житомирянки.

«22 березня близько 11-ї ранку працівником КП «Автотранспортне підприємство 0628» під час виконання робіт, пов’язаних з вивозом побутового сміття, була травмована моя мати, яка рухалася по тротуару після виходу з під’їзду. Внаслідок травмування вона отримала середнього ступеню тілесні ушкодження (складний уламковий кульшовий перелом тазобедрених кісток). До поліції зверталися. Після операції мама самостійно пересуватися не може», - розповів син потерпілої.

У коментарі Житомир.info 18 квітня директор комунального підприємства КАТП-0628 Сергій Колесник сказав, що про прикрий випадок знає.

«Я знаю про цю ситуацію. Наш працівник не баком її (збив, - уточ.), є там ще підтвердження – відео. Він назад відходив, відкочував бак і насправді штовхнув жінку, і вона впала. Були пошкодження. Я знаю, що він спілкувався з сином цієї жінки. Від працівника була пропозиція допомоги», - розповів Сергій Колесник.

Син потерпілої житомирянки запевняє, що суму, яку запропонував працівник комунального підприємства маленька, аби покрити всі витрати на операцію та лікування.

«Я маю на руках всі виписки, чеки і буду звертатися до суду», - сказав чоловік.
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