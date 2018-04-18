Біля одного з будинків у Житомирі комунальник сміттєвим баком зачепив жінку, вона отримала перелом

У Житомирі 22 березня біля будинку по вулиці Тутковського,4 комунальник сміттєвим баком зачепив жінку. Потерпілу госпіталізували до травмпункту ЦМЛ №1.
Про це Житомир.info
розповів син потерпілої житомирянки.
«22 березня близько 11-ї ранку працівником КП «Автотранспортне підприємство 0628» під час виконання робіт, пов’язаних з вивозом побутового сміття, була травмована моя мати, яка рухалася по тротуару після виходу з під’їзду. Внаслідок травмування вона отримала середнього ступеню тілесні ушкодження (складний уламковий кульшовий перелом тазобедрених кісток). До поліції зверталися. Після операції мама самостійно пересуватися не може», - розповів син потерпілої.
У коментарі Житомир.info 18 квітня директор комунального підприємства КАТП-0628 Сергій Колесник сказав, що про прикрий випадок знає.
«Я знаю про цю ситуацію. Наш працівник не баком її (збив, - уточ.), є там ще підтвердження – відео. Він назад відходив, відкочував бак і насправді штовхнув жінку, і вона впала. Були пошкодження. Я знаю, що він спілкувався з сином цієї жінки. Від працівника була пропозиція допомоги», - розповів Сергій Колесник.
Син потерпілої житомирянки запевняє, що суму, яку запропонував працівник комунального підприємства маленька, аби покрити всі витрати на операцію та лікування.
«Я маю на руках всі виписки, чеки і буду звертатися до суду», - сказав чоловік.