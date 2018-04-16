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«Ревізор» Микола Тищенко перевірив житомирські кафе та ресторани

«Ревізор» Микола Тищенко перевірив житомирські кафе та рестораниЗ вихідних Житомиром «котиться» хвиля повідомлень про те, що до обласного центру приїхав «Ревізор».

Команда Нового каналу на чолі з ресторатором Миколою Тищенком взялася перевіряти кафе та ресторани у Житомирі. У неділю, 15 квітня, ведучого програми «Ревізор» житомиряни побачили на вулиці біля лаунж-ресторану «Барбарис», а вже у понеділок, 16 квітня, Микола Тищенко провів ревізію у ресторані «Фамілія», та навіть, дав відзнаку.

Нагадаємо, 12 березні в ефірі Нового каналу вийшла програма «Ревізор: магазини», зйомки якої відбувалися в місті Коростень Житомирської області ще на початку вересня 2017 року. Ведуча «Ревізор: магазини» Наталія Кудряшова перевірила крамниці, місцевий ринок та поділилася враженнями від побаченого.

Житомир.info
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