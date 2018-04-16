«Ревізор» Микола Тищенко перевірив житомирські кафе та ресторани

З вихідних Житомиром «котиться» хвиля повідомлень про те, що до обласного центру приїхав «Ревізор».
Команда Нового каналу на чолі з ресторатором Миколою Тищенком взялася перевіряти кафе та ресторани у Житомирі. У неділю, 15 квітня, ведучого програми «Ревізор» житомиряни побачили на вулиці біля лаунж-ресторану «Барбарис», а вже у понеділок, 16 квітня, Микола Тищенко провів ревізію у ресторані «Фамілія», та навіть, дав відзнаку.
Нагадаємо, 12 березні в ефірі Нового каналу вийшла програма «Ревізор: магазини», зйомки якої відбувалися в місті Коростень Житомирської області ще на початку вересня 2017 року. Ведуча «Ревізор: магазини» Наталія Кудряшова перевірила крамниці, місцевий ринок та поділилася враженнями від побаченого.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.