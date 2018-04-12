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Затримали засудженого, який втік із житомирської колонії

Затримали засудженого, який втік із житомирської колоніїЗавдяки професійним злагодженим діям прокуратури Житомирської області, Головного управління Нацполіції в області та Житомирської виправної колонії № 4 розшукано засудженого, який 10.04.2018 року самовільно залишив установу виконання покарань.

Зокрема, у четвер, 12 квітня 2018 року, 28-річного ув’язненого, уродженця Житомирщини, який відбуває покарання за скоєння умисного вбивства та крадіжки (початок строку 27.09.2009 – кінець 17.01.2022), правоохоронці затримали у селі Ружинського району, де він проживав до арешту.

На даний час втікача доставлено до місця відбування покарання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочате за фактом втечі з місця позбавлення волі особою, яка відбуває покарання, проводить Житомирський відділ поліції Головного управління Нацполіції в області.

Процесуальне керівництво забезпечує Житомирська місцева прокуратура.

Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину за ст. 393 КК України.

За скоєння зазначеного правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
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