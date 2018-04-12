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​Влада Житомира знайшла спонсора реконструкції скверу на Лятошинського-Небесної сотні

&#8203;Влада Житомира знайшла спонсора реконструкції скверу на Лятошинського-Небесної сотніЗ міського бюджету виділять 500 тис. грн на реконструкцію скверу в центрі Житомира.

Таке рішення ухвалили на сесії міської ради 12 квітня.

За визначення орієнтовного обсягу фінансування капітального ремонту скверу на розі вулиць Небесної сотні та Лятошинського в розмірі 5 млн 500 тис. грн та виділення з міського бюджету на цей проект 500 тис. грн проголосували 33 депутати з 36 присутніх.

«Проект був зроблений, позавчора була робоча нарада з цього приводу: хочемо передбачити там дитячі зони, освітлення, систему поливу. Цей проект не передбачає ніяких закладів торгівлі, харчування та іншого. Зараз вносимо зміни до старого проекту», - пояснив перед голосуванням мер Сергій Сухомлин.

Він також повідомив про джерело коштів на реконструкцію скверу.

«У нас є можливість отримати на цю програму депутатські кошти – депутата Верховної Ради Вадима Кривенка», - сказав Сухомлин.

Мер також пояснив ситуацію з пропозицією приватної особи реконструювати сквер і за це отримати дозвіл на встановлення МАФів.

«На виконкомі розглядалася пропозиція від комерційної структури, яка пропонувала зробити реконструкцію на суму приблизно 2-2,5 млн грн. Виконком створив робочу групу, щоб розглянути цю пропозицію. Після цього в мене відбулася зустріч з народними депутатами, які дали кошти, і нам не треба вже розглядати цю пропозицію», - пояснив мер.

Нагадаємо, на засіданні міськвиконкому в серпні 2017 року вже обговорювали питання благоустрою скверу на розі вулиць Небесної сотні-Лятошинського. Тоді директор земельного департаменту Ігор Блажиєвський говорив, що пропонується на конкурсі відібрати кращу пропозицію із благоустрою та знайти інвестора, який погодився б за власний кошт зробити благоустрій скверу і як винагороду отримав би «право розмістити об’єкт торгівлі орієнтовною площею до 150 кв. м».

Як повідомляв Житомир.info, у серпні 2017 року влада Житомира збиралася оголосити відкритий конкурс на кращу пропозицію благоустрою території скверу на розі вулиць Небесної Сотні та Лятошинського в місті Житомирі з розміщенням об’єкту торгівлі загальною площею до 150 кв. м, однак рішення зняли і направили на доопрацювання.
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