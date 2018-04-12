Підозрюваний в угоні «дев’ятки» попався у руки поліції верхи на викраденому мотоблоці

Жителя Андрушівського району працівники поліції перепинили уранці 12 квітня, коли той рухався верхи на щойно викраденому мотоблоці.
З’ясувалося, що чоловік причетний ще й до нічного угону «дев’ятки» у райцентрі та крадіжки з неї магнітоли. Окрім того, молодик вже є фігурантом кримінальних проваджень за фактами крадіжок, учинених раніше. Вирішується питання про взяття «невгамовного» під варту.
Уночі 11 квітня до Андрушівського відділення поліції зателефонував житель райцентру і повідомив про викрадення його автівки ВАЗ-2109, яку він залишив ночувати поблизу свого будинку.
Утім, працівники слідчо-оперативної групи, виїхавши на місце події, швидко знайшли «дев’ятку»: вона була за кількасот метрів від місця парковки. Замок дверцят був пошкоджений і у салоні хтось таки похазяйнував, викравши автомагнітолу. Провівши необхідні заходи, поліцейські повернули машину власникові і у рамках розпочатого за ч.1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ розпочали встановлення особи зловмисника.
– У нас були обґрунтовані підстави припустити, що до невдалого угону та крадіжки з автівки міг бути причетний раніше судимий 23-річний житель с. Крилівки. Чоловік лише місяць тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні злочини і уже є підозрюваним у нових правопорушеннях, кримінальні провадження за фактами яких ми розслідуємо. Однак поліцейських для спілкування він того дня вдома не чекав, - розповів начальник Андрушівського відділення поліції Ігор Власюк.
Тим часом уже наступного ранку, 12 квітня, працівники слідчо-оперативної групи виїхали на виклик за повідомленням жителів с. Крилівки про крадіжку з їх подвір’я мотоблоку з причепом. Дорогою правоохоронці зустріли потрібного для перевірки чоловіка, який їхав назустріч… на мотоблоці, за прикметами схожому на викрадений.
Молодика поліцейські зупинили. Він зізнався, що «орендував» у сусіда господарський засіб з причепом, однак останній відчепив по дорозі, щоб не створював зайвий шум. Для подальшого з’ясування обставин чоловіка разом з мотоблоком було доставлено до відділення поліції. Свою причетність до угону «дев’ятки» у райцентрі затриманий також визнав.
Відтак, окрім покарання за крадіжки (ст.185 ККУ), фігурантові може загрожувати обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років за незаконне заволодіння транспортним засобом.
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