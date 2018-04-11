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Під Житомиром у ДТП загинула пасажирка мотоцикла

Під Житомиром у ДТП загинула пасажирка мотоциклаДорожньо-транспортна пригода сталась 10 квітня близько 10.40 на 108 км автодороги Київ-Чоп.

Попередньо встановлено, що водій мотоцикла «Delta», 64-річний житель м. Коростишева, під час перестроювання для зміни руху не надав перевагу автомобілю «Audi Q3», за кермом якого перебував 52-річний житель м. Тернополя. У результаті той не впорався з керуванням та зіткнувся з мотоциклом.

Унаслідок ДТП водій мотоцикла отримав численні травми та був ушпиталений до Коростишівської райлікарні. Пасажирка мотоцикла, 63-річна місцева жителька, від отриманих травм загинула на місці події.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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