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У Житомирському районі поліція повернула додому трьох юних втікачів

У Житомирському районі поліція повернула додому трьох юних втікачів11 квітня в одному із сіл троє братиків пішли на заняття з музики до школи та додому не повернулися. Шукали хлопчаків місцева громада і поліція упродовж ночі. На ранок трійцю юних романтиків перестріли правоохоронці на околиці села і повернули у родину. Поліцейські закликають дорослих відповідальніше ставитися до батьківських обов’язків по вихованню молодого покоління.

Близько пів на першу ночі 11 квітня до Житомирського відділення поліції звернулися схвильовані жителі одного із сіл району і повідомили про зникнення трьох їх дітей віком 14, 13 та 11-ти років. За словами заявників, поки вони їздили у справах до обласного центру, удень хлопці пішли до школи на заняття з музики та додому не повернулися. У самостійних пошуках дорослі збилися з ніг, проте знайти підлітків так і не змогли.

– Загалом було з’ясовано, що братики виховуються у благополучній родині. Хлопці живуть у належних умовах, навчаються у місцевій школі і, за зібраними свідченнями, не мали конфліктів з дорослими членами сім’ї . Тож очевидних мотивів утечі хлопців з домівки не було, - розповіла начальник підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирщини Наталія Гончарук.

У ході організованих першочергових заходів задіяні до їх проведення поліцейські опитали місцевих жителів і з’ясували, що пізно увечері хтось таки бачив дітей у селі. Тож пошуки разом з громадою тривали до ранку, аж поки правоохоронці не перестріли трійцю розшукуваних, коли ті простували вулицею. Виявилося, хлопчаки заночували на горищі однієї з хат-пусток на околиці, знічев’я вирішивши не повертатися додому.

«Сільських романтиків» поліцейські повернули у родину, провівши з ними переконливу роз’яснювальну роботу.

У той же час правоохоронці закликають усіх громадян уважніше ставитися до виховання дітей. Не будьте байдужими до їх проблем, адже підлітковий максималізм – явище непередбачуване, і найменше непорозуміння з найріднішими людьми може спровокувати необдумані вчинки. Постійно тримайте зв'язок з учителями вашої дитини, аби не пропустити тривожних сигналів. Цікавтеся колом її друзів та інтересів і не лінуйтеся говорити зі своїми дітьми, вкотре пояснюючи, здавалося б, елементарні речі.
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