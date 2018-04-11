З Житомирської колонії втік засуджений за вбивство

Поліцією встановлюється місцезнаходження Козела Олександра Сергійовича, 10.09.1989 р.н., який 10 квітня самовільно покинув дільницю соціальної реабілітації Житомирської виправної колонії №4.
Чоловіка у 2009 році було засуджено за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України до 13 років позбавлення волі. До арешту він проживав у с. Бистрику Ружинського району Житомирщини.
Його прикмети: середньої статури, зріст 170 см, очі сірі, волосся коротке темно-русяве, вуха невеликі відстовбурчені, ніс скошений убік. Має шрам над правим оком, татуювання на лівій руці у вигляді літер на пальцях «САНЯ» та між великим та вказівним пальцем – літери «С», на лівому передпліччі - малюнок «Смерть з косою».
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Олександра Козела, повідомте за телефонами: (0412) 40-74-20, (093) 906-14-00, (067) 412-15-02 або «102» чи зверніться до найближчого відділу поліції.
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