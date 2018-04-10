Глава держави посмертно нагородив орденом десантника житомирської бригади

Старшого солдата 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ України Артема Гульцьо посмертно удостоїли ордена «За мужність» III ступеня.
Указ президента України Петра Порошенка «Про відзначення державними нагородами України» від 6 квітня 2018 року опублікували на сайті глави держави.
«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку постановляю: нагородити орденом «За мужність» III ступеня Гульцьо Артема Андрійовича (посмертно) – старшого солдата», - йдеться в документі.
Нагадаємо, Артем Гульцьо родом з Сумщини, служив у 95-й бригаді з 2010 року. Після проходження строкової служби підписав контракт. Навесні 2014 одним із перших вирушив боронити українські кордони, пройшов гарячі точки сходу України. Загинув 19 грудня 2017 року у віці 24 роки біля Верхньоторецька Донецької області.
У зв’язку з загибеллю Артема Гульцьо в Житомирі скасували видовищне відкриття новорічної ялинки, на виконкомі 20 грудня загиблого героя вшанували хвилиною мовчання, а 21 грудня 2017 року в Житомирі оголосили Днем жалоби у зв’язку з загибеллю військового.
Як повідомляв Житомир.info
, прощалися із солдатом 21 грудня 2017, поховали на Смолянському військовому кладовищі в Житомирі.