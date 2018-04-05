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У Житомирській області новий голова РДА

У Житомирській області новий голова РДАПрезидент України Петро Порошенко призначив головою Ружинської РДА Людмилу Біляк.

Розпорядження Президента України №51/2018-рп «Про призначення Л.Біляк головою Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області» розміщено на сайті глави держави 3 квітня поточного року.

«Призначити Біляк Людмилу Олександрівну головою Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області з 6 квітня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства», - зазначається в документі.
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