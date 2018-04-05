Ігор Гундич: Сподіваюся, Житомирщина пройде весь процес децентралізації добровільно

60% території Житомирщини вже охоплено об’єднаними територіальними громадами. Всі інші мають можливість об’єднатися та отримати ресурси для розвитку.
Перспективи децентралізації та громад обговорюють сьогодні, 5 квітня, на урядовій нараді у Вінниці за участю Президента України Петра Порошенка та Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана.
Житомирщину представляють голова ОДА Ігор Гундич, голова обласної ради Володимир Ширма, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, голова Високівської ОТГ Микола Бардук, голова Баранівської ОТГ Анатолій Душко та голова Романівської РДА Олексій Капінус.
«Майбутнє – за децентралізацією, головною реформою держави. Повністю підтримую позицію Петра Порошенка: рано чи пізно тим, хто не може об’єднатися знизу, доведеться допомогти об’єднатися згори. Сподіваюся, Житомирщина до того часу пройде процес децентралізації на 100%. Зараз, нагадаю, маємо 60% і 1 місце в державі», – зазначає Ігор Гундич.
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