Ігор Гундич: Сподіваюся, Житомирщина пройде весь процес децентралізації добровільно









60% території Житомирщини вже охоплено об’єднаними територіальними громадами. Всі інші мають можливість об’єднатися та отримати ресурси для розвитку.Перспективи децентралізації та громад обговорюють сьогодні, 5 квітня, на урядовій нараді у Вінниці за участю Президента України Петра Порошенка та Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана.Житомирщину представляють голова ОДА Ігор Гундич, голова обласної ради Володимир Ширма, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, голова Високівської ОТГ Микола Бардук, голова Баранівської ОТГ Анатолій Душко та голова Романівської РДА Олексій Капінус., – зазначає Ігор Гундич.