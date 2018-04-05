Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:52 – У Житомирській області новий голова РДА 
  • 14:34 – Порошенко: АТО на Донбасі закінчиться у травні 
  • 14:29 – Ігор Гундич: Сподіваюся, Житомирщина пройде весь процес децентралізації добровільно 
  • 12:55 – В Житомирской области расстреляли бизнесмена 
  • 10:24 – У Житомирі затримали особу, яка намагалася підкупити начальника відділу патрульної поліції 

Ігор Гундич: Сподіваюся, Житомирщина пройде весь процес децентралізації добровільно

60% території Житомирщини вже охоплено об’єднаними територіальними громадами. Всі інші мають можливість об’єднатися та отримати ресурси для розвитку.
Ігор Гундич: Сподіваюся, Житомирщина пройде весь процес децентралізації добровільно
Ігор Гундич: Сподіваюся, Житомирщина пройде весь процес децентралізації добровільно
Ігор Гундич: Сподіваюся, Житомирщина пройде весь процес децентралізації добровільно
Ігор Гундич: Сподіваюся, Житомирщина пройде весь процес децентралізації добровільно

Перспективи децентралізації та громад обговорюють сьогодні, 5 квітня, на урядовій нараді у Вінниці за участю Президента України Петра Порошенка та Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана.

Житомирщину представляють голова ОДА Ігор Гундич, голова обласної ради Володимир Ширма, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, голова Високівської ОТГ Микола Бардук, голова Баранівської ОТГ Анатолій Душко та голова Романівської РДА Олексій Капінус.

«Майбутнє – за децентралізацією, головною реформою держави. Повністю підтримую позицію Петра Порошенка: рано чи пізно тим, хто не може об’єднатися знизу, доведеться допомогти об’єднатися згори. Сподіваюся, Житомирщина до того часу пройде процес децентралізації на 100%. Зараз, нагадаю, маємо 60% і 1 місце в державі», – зазначає Ігор Гундич.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 68
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Житомирщина має всі шанси стати областю, яка першою пройде процес децентралізації
» Ігор Гундич: основне завдання новообраних голів ОТГ – сформувати реалістичні бюджети
» Голова ОДА Ігор Гундич відзначив найактивніших підприємців області
» Житомирщина – лідер за темпами створення ОТГ у 2016 році
» Ігор Гундич: Житомирщина у п’ятірці кращих областей
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Порошенко: АТО на Донбасі закінчиться у травні
Супрун: декларації з лікарями вже підписали 170 тисяч українців
Українцям варто приготуватися до чергового зростання цін: експерт про RAB-тарифи
Весняний призов в Україні: кого та куди призиватимуть
Маршрутна карта роботи з МВФ щодо енергоефективності є ключовою для України, — Зубко
Рекорд Години Землі: 60 хвилин, що об’єднали мільйони в 188 країнах світу. Настав час вийти за межі години
"Фільчина грамота" - Порошенко поставив під сумнів легітимність Путіна
Лондон высылает из страны 23 российских дипломатов
ЄС продовжує санкції за дії проти територіальної цілісності України
Суд над Манафортом почнеться 17 вересня
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+