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В Житомирской области расстреляли бизнесмена

В Житомирской области расстреляли бизнесменаНеизвестные под Житомиром открыли стрельбу из огнестрельного оружия по предпринимателю.

Правоохранители устанавливаются обстоятельства стрельбы, которая произошла вчера, 4 апреля, вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области.

Так, 45-летний местный житель был срочно отправлен в больницу, ему была оказана нужная медпомощь. Служители правопорядка начали уголовное производство по факту покушения на убийство, проводятся мероприятия для установления личности стрелка.

Инцидент произошел приблизительно в 20:10, когда пострадавший выходил из здания спортклуба. Неустановленные лица в балаклавах пару раз выстрелили в мужчину. Одна пуля насквозь пробила плечо, другая попала в грудную клетку.

На месте работала следственно-оперативная группа. Сообщается, что был введен оперативный план «Сирена».

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Кроме того, продолжается комплекс других следственно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Как пишет «УНН», ранения получил депутат Новоград-Волынского городского совета Ващенко Олег Николаевич.
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  • гость
  • 05-04-2018, 13:07
  • : 13:07
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    • 1
не знав що Новоград-Волинський знаходиться під Житомиром
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