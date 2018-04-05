В Житомирской области расстреляли бизнесмена

Неизвестные под Житомиром открыли стрельбу из огнестрельного оружия по предпринимателю.
Правоохранители устанавливаются обстоятельства стрельбы
, которая произошла вчера, 4 апреля, вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области.
Так, 45-летний местный житель был срочно отправлен в больницу, ему была оказана нужная медпомощь. Служители правопорядка начали уголовное производство по факту покушения на убийство, проводятся мероприятия для установления личности стрелка.
Инцидент произошел приблизительно в 20:10, когда пострадавший выходил из здания спортклуба. Неустановленные лица в балаклавах пару раз выстрелили в мужчину. Одна пуля насквозь пробила плечо, другая попала в грудную клетку.
На месте работала следственно-оперативная группа. Сообщается, что был введен оперативный план «Сирена».
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Кроме того, продолжается комплекс других следственно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.
Как пишет «УНН
», ранения получил депутат Новоград-Волынского городского совета Ващенко Олег Николаевич.