У Житомирі затримали особу, яка намагалася підкупити начальника відділу патрульної поліції

У середу, 4 квітня 2018 року, прокуратура Житомирської області спільно з Головним управлінням Нацполіції в області та Житомирським управлінням Державної внутрішньої безпеки Нацполіції України задокументували факт пропозиції працівнику правоохоронного органу, як службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди та надання неправомірної вигоди.
Зокрема, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій викрито жителя Житомирського району, який у службовому кабінеті, о 15.03 год. пропонував начальнику відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в області неправомірну вигоду на суму 5 тисяч гривень.
За таку суму сорокарічний ділок сподівався «вирішити питання» щодо не притягнення його до відповідальності та не перешкоджання у незаконній торгівлі паливно-мастильними матеріалами на автодорозі Київ-Чоп.
Неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч гривень вилучено, особу затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 369 КК України триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура області.
Проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Додатково: діяння, передбачені зазначеною статтею, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.