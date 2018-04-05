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Затриманий заступник головного лікаря перебуватиме під цілодобовим арештом

Затриманий заступник головного лікаря перебуватиме під цілодобовим арештом Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди заступником головного лікаря Коростенської центральної районної поліклініки.

У середу, 4 квітня 2018 року, клопотання щодо обрання запобіжного заходу затриманому, погоджене прокуратурою області, розглянув Корольовський районний суд м. Житомира.

Ухвалою суду посадовій особі обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Також, за ухвалою цього ж суду, заступника головного лікаря районної поліклініки відсторонено від посади.

Як нещодавно повідомлялося, 4 квітня 2018 року прокуратура області спільно із працівниками обласного Управління захисту економіки в області та Головного управління Нацполіції затримали медичного чиновника, який вимагав та одержав 3 тис грн неправомірної вигоди за те, щоб видати пацієнту направлення для проходження огляду МСЕК.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України проводить СУ ГУ Нацполіції в області.
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